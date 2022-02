Red Bull, Horner: “Molto probabilmente faremo uno shakedown prima di andare a Barcellona”

08-02-2022 13:09

Domani 9 Febbraio cadranno i veli della Red Bull RB18 con cui Max Verstappen cercherà di difendere il titolo di campione del mondo conquistato lo scorso 12 dicembre al termine del GP di Abu Dhabi.

Chris Horner ha sottolineato gli step che accompagneranno la squadra anglo-austriaca prime delle sessioni di test. Tra questi figura la messa in pista della vettura per verificarne il corretto funzionamento delle componenti.

“Probabilmente faremo uno shakedown prima di andare al primo test, è stretto ma è nei tempi previsti – ha dichiarato Horner, intervistato dal portale RacingNews365 – Ovviamente, con solo sei giorni di test, vuoi massimizzare ogni giorno. A Barcellona si concentreremo principalmente sull’apprendimento dell’RB18, sui long run, sulla comprensione delle caratteristiche e della dinamica del veicolo. Bisognerà scegliere con attenzione quando si vorranno introdurre gli aggiornamenti”.

Horner ha anche sottolineato come la scuderia austriaca cercherà di nascondere più dettagli possibili per quanto concerne i segreti tecnici della monoposto.

“Penso che tutte le presentazioni siano ragionevolmente e pesantemente photoshoppati. In particolare, con una nuova serie di regolamenti, i team sono desiderosi di proteggere la propria IP, quindi ovviamente di far notare il meno possibile. Non si vedrà mai un diffusore o qualcosa del genere. I profili delle ali saranno leggermente diversi, ma oramai è diventata la prassi in Formula 1. Questo sarà solo un sipario, sarà il test in Bahrain che ci farà vedere le auto nelle loro specifiche da gara. Il lancio della RB18 è principalmente focalizzato sulle aspirazioni per la stagione a venire”

