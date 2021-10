Red Bull, Horner: "Reparto di produzione proiettato al 2022"

Il team principal della Red Bull Chris Horner alla Bild ha confermato che i team sviluppo e produzione della scuderia austriaca stanno già lavorando per il 2022, anche se il Mondiale è ancora in ballo: “Mentre noi del team di gara ci stiamo concentrando al 100% sulla stagione in corso, il team di sviluppo sta lavorando sulla vettura 2022 da mesi. Ora anche il reparto produzione sta iniziando a operare in vista della stagione 2022, senza però perdere di vista la stagione in corso”.

“Sembra veramente un peccato cambiare tutto il prossimo anno, davvero, quest’anno c’è stata grande competitività e diversi vincitori”, si è rammaricato Horner, che teme che il lavoro fatto per raggiungere la Mercedes negli ultimi anni vada in fumo.

OMNISPORT | 14-10-2021 19:58