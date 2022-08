Red Bull, Horner: "Teniamo molto al mondiale Costruttori"

23-08-2022 13:14

Tanti obiettivi nel mirino della Red Bull per questa stagione, ma uno in particolare sembra stare a cuore a Chris Horner. Oltre ovviamente a lavorare per portare a casa il mondiale piloti con Max Verstappen, attuale leader della classifica mondiale, il manager britannico sogna di poter vincere anche il mondiale Costruttori.

Già perché se l’anno scorso la Red Bull ha potuto trionfare nel mondiale Piloti con Verstappen, non è riuscita a fare altrettanto in quello Costruttori, vinto dalla Mercedes. Il titolo Costruttori non pè certamente poco importante e nel team austriaco manca dal lontano 2013.

La stagione in corso vede la Red Bull con 9 successi in 13 gare e quasi cento punti di vantaggio sulla Ferrari: un’ottima posizione per vincere il titolo marche che sarebbe una grande soddisfazione per la scuderia anglo-austriaca. Sotto questo punto di vista il team principal Christian Horner si fida molto del lavoro del secondo pilota Sergio Perez, sempre più integrato nei meccanismi Red Bull e utile alla causa.

“Sarebbe fantastico vincere il Costruttori, è un trofeo così importante – le parole di Horner a GPFans.com – Ovviamente vincere il mondiale con Verstappen è stato un momento meraviglioso e faremo di tutto per rivincerlo. Max per fortuna si sta esprimendo ad un livello altissimo e abbiamo sfruttato tutte le opportunità che ci sono capitate. Perez quest’anno è cresciuto ulteriormente e ormai ha un ruolo chiave nel team. Il Costruttori riguarda il lavoro di squadra. Per questo ci teniamo, e abbiamo due piloti molto forti che insieme lavorano benissimo”.