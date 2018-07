Red Bull Kumite, Street Fighter V: chi ci rappresenterà a Parigi

Grande successo a Milano per il Red Bull Kumite, l’evento esportivo attesissimo da tutti i proplayer che, domenica 8 luglio al Moba di Milano, hanno potuto sfidarsi a Street Fighter V Arcade Edition per conquistare l’accesso diretto come testa di serie al Red Bull Kumite Last Chance Qualifier, che si terrà il prossimo 10 novembre a Parigi. Una competizione agguerritissima che abbiamo seguito dal vivo per voi, per raccontarvi il torneo, le sensazioni dei gamer e il commento a caldo del pubblico presente.

Vince la sfida Leandro “Giiiko” Vilardo, che ha battuto 31 player in gara e sconfitto nel Grand Final Matteo “TheBeastOfFrascati” Licata. Ma andiamo con ordine: 22 anni e originario di San Cataldo, comune di Caltanissetta in Sicilia, ha ribaltato tutti i pronostici di giornata riuscendo in una vera e propria impresa. Già, perché per arrivare alla finalissima ha dovuto scontrarsi, battendolo 3 a 1, con Antonio “Schiaccisempre” Gaeta, uno degli atleti italiani più competitivi e dato come super-favorito del torneo, nella semifinale del tabellone “Loser Bracket‘.

La sua determinazione e la sua grinta sono emersi, però, soprattutto nei due match contro “TheBeastOfFrascati”: nonostante avesse perso i primi round, Giiiko ha mantenuto la calma ed è rimasto concentrato portandosi a casa la prima partita con il punteggio di 3 a 2; nella seconda, invece, ha dato il meglio di sé superando il suo avversario con un 3 a 1 che ha infiammato il Moba di Milano, consegnando nelle mani di Giiiko la vittoria tra gli applausi del pubblico.

“Io non immaginavo sarebbe andata così. Appena ho perso al prima partita non ci credevo più, ho iniziato a barcollare. Poi man mano che ho iniziato a vincere ho creduto in me stesso, mi sono sbloccato e sapevo che sarei riuscito a vincere. Ed è bellissimo” – ci ha raccontato Giiiko appena vinta la gara.

Ora per Vilardo l’arduo ruolo di rappresentare la bandiera tricolore contro i migliori player al mondo di Street Fighter V Arcade Edition nel torneo più spettacolare e avvincente dedicato al popolarissimo picchiaduro firmato Capcom.

Come andrà a finire? Restate sintonizzati!

