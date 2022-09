Red Bull: la speranza di Max Verstappen sul weekend di Monza

09-09-2022 10:20

Tra poche ore si alzerà il sipario sul sedicesimo Gran Premio stagionale del campionato mondiale di F1.

Teatro della gara sarà il circuito di Monza, feudo ferrarista, ma che sulla carta, sembra non favorire le caratteristiche della Rossa. Chi potrebbe invece trarre vantaggio dalla pista brianzola è l’attuale leader della classifica piloti e campione del mondo in carica Max Verstappen.

Eppure, l’alfiere olandese non ha un grande feeling con Monza a livello di risultati. Il suo miglior risultato su questa pista è infatti una quinta posizione, ma il leader del campionato oggi ha spiegato perché. La sua monoposto non teme i lunghi rettilinei ed è per questo motivo che Max spera di assaggiare il podio monzese per la prima volta in assoluto. Le premesse ci sono, il suo stato di forma è ottimo, e il vantaggio sugli avversari non sembra aver intaccato minimamente la sua determinazione.

“Il nostro punto debole era quello di essere sempre un pò lenti sui rettilinei, e questo aspetto è decisamente penalizzante su questa pista. Oltre a questo, ho avuto dei problemi di affidabilità, e spesso proprio qui ho dovuto scontare delle penalità sul fronte power unit. In questa stagione però le cose sono radicalemnte cambiate in meglio: la velocità in rettilineo che abbiamo quest’anno, spero possa farci vivere un weekend completamente diverso rispetto alle scorse stagioni”. Queste le parole di Max Verstappen che spiega anche il feeling eccezionale con la sua monoposto.

“Devo ammettere che siamo davvero in un buon momento di forma. Il motivo principale è uno solo ed è il peso: la macchina ad inizio anno era molto sovrappeso, un aspetto che non ha aiutato l’equilibrio generale della monoposto. Il peso extra era anche in un posto sbagliato e questo l’ha resa un po’ sottosterzante, un aspetto che non mi era particolarmente gradito”.