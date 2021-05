Red Bull non si ferma: gli sviluppi della RB16B continueranno fino all’estate

Dopo anni d’inseguimento affannoso, la distanza tra Mercedes e Red Bull non è mai stata così sottile. Di questo nell’ambiente della scuderia di Milton Keynes ne sono pienamente consapevoli tant’è che, senza indugio alcuno, i massimi dirigenti hanno annunciato che lo sviluppo della RB16B andrà avanti almeno fino all’estate.

La volontà è quella di sostenere con tutte le risorse disponibili l’assalto di Verstappen al trono mondiale di Hamilton, una missione che implica grandissima dedizione e, al contempo, importanti investimenti a livello di budget.

“Per la prima volta Max Verstappen può contare su una vettura in grado di dire la propria per il titolo di campione del mondo”, ha affermato Helmut Marko.

“È indubbio il fatto che non possiamo tradirlo e che quindi lo sviluppo della RB16B andrà avanti almeno fino all’estate. Poi vedremo come sarà la situazione nelle classifiche per decidere come muoverci nella parte finale della stagione”.

OMNISPORT | 04-05-2021 18:20