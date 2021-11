Red Bull, Perez convinto: “A Losail le cose cambieranno”

16-11-2021 19:56

Dopo il quarto posto ad Interlagos e la delusione per la mancata vittoria del compagno Verstappen, Sergio Perez guarda già al prossimo Gran Premio del Qatar, appuntamento nel quale è convinto che lui e la Red Bull sapranno riscattare il mezzo passo falso compiuto in terra brasiliana.

“Siamo stati molto sfortunati domenica a mancare il podio. Ma questo è il mondo delle corse e queste cose accadono quindi non ha senso fermarcisi a pensare, ho solo bisogno di andare avanti, concentrarmi sul Qatar e tornare sul podio lì” ha dichiarato determinato il nativo di Guadalajara.

“Losail è una pista molto diversa da San Paolo, le cose cambieranno. Speriamo di poter essere molto più forti lì, per tutto il fine settimana. Per me, inoltre, è bello tornare al format normale di weekend, vediamo dove saremo a livello di passo. Penso che saremo competitivi, speriamo di dare filo da torcere a Mercedes. È una pista davvero veloce, con un sacco di deportanza richiesta, vediamo quanto saremo veloci” ha detto il messicano, uno dei pochi ad aver già corso sulla pista qatariota.

“Non me la ricordo bene, ci ho corso molto tempo fa quindi non credo di essere molto avvantaggiato! Restano tre gare in stagione e tutto è ancora in ballo. In Brasile c’è stata una gara molto divertente, speriamo che sia così anche questo fine settimana” ha chiosato il classe 1990.

OMNISPORT