Red Bull, Verstappen: "A fine 2028 potrei dire basta"

17-10-2022 14:46

Si inseguono e si intrecciano spesso, le voci in merito al futuro del due volte campione del mondo di Formula Uno, Max Verstappen.

Il contratto in essere tra il pilota olandese e il team austriaco, si chiuderà infatti nel 2028 e a oggi non c’è nessun segnale di rinnovo: certo mancano ancora sei anni e in questo lasso di tempo, tutto potrebbe accadere. Secondo Hakkinen addirittura, l’alfiere della Red Bull potrebbe anche decidere di scegliere un altro team, prima di ritirarsi.

Nel 2028 MAx avrà 31 anni e non avrà alcun tipo di problemi né economici né sportivi. Soprattutto se il suo ciclo alla Red Bull continuerà a suon di trionfi, l’ipotesi di un ritiro “precoce” non è da escludere.

“In questo momento posso ammettere che no, non mi ci vedo a guidare fino a 40 anni. Nella mia vita voglio fare anche altre cose. Certamente mi sto divertendo molto con quello che sto facendo ora, sarò ancora in Formula 1 fino al 2028. Poi però vedremo come andranno le cose. Probabilmente cercherò di fare qualche tipo di gara diversa perché è importante anche provare cose differenti”.

Queste le sue parole a Sky Sports Uk. Il #1 ha poi paragonato le emozioni del 2021 a quelle del 2022: “Sono state due cose e due situazioni davvero troppo diverse l’una con l’altra. L’anno scorso ho provato forse la sensazione peggiore, quella di arrivare all’ultima gara. Comunque entrambi sono stati bellissimi da vivere: è positivo anche avere la pressione addosso e dover dare il massimo in ogni singolo giro della gara. È stato un anno molto speciale, credo che non sarà molto facile ripetersi“.