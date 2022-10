Red Bull, Verstappen campione del mondo: "Vincere qui il titolo è incredibile"

09-10-2022 12:19

L’Olandese Volante della Red Bull Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la seconda stagione consecutiva. Lo ha fatto su una pista nella quale non aveva mai vinto in carriera, ovvero a Suzuka, in Giappone, tra l’altro in condizioni davvero difficile clamorose.

Il GP è infatti stato ridotto a circa 40 minuti a causa del maltempo che ha colpito la penisola nipponica, ma anche così Super Max è stato spietato con gli avversari, risultato imprendibile anche per chi aveva la sua stessa macchina. Sono alla fine, per esempio, 25 i secondi di vantaggio sul secondo classificato Perez.

Queste le parole del neo campione de mondo subito dopo la fine del GP:

“Sono davvero felice che abbiamo avuto la possibilità di correre alla fine. Diluviava veramente forte ed era complicato tenere la macchina, ma fortunatamente sono stati fatti un buon numero di giri e la Red Bull effettivamente volava, pure avendo montato mescole intermedie. Sono davvero soddisfatto di aver vinto qui e di vedere i fans che hanno aspettato sulle tribune per vederci. Nel finale si stava facendo buio, ma sono veramente felice di aver potuto correre. Titolo? Vincerlo qui ha dell’incredibile”.