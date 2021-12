Red Bull, Verstappen contrario a chi definisce Perez il “numero 2”

20-12-2021 19:01

Nel corso della stagione, Max Verstappen ha avuto modo di tastare con mano le qualità di Perez sia in pista che lontano dal volante.

Alla fine il nativo di Hasselt ha scoperto di avere al fianco una bravissima persona e un pilota molto competitivo, qualità queste che Verstappen non ha mancato di elogiare pubblicamente.

“Non pensavo che sarebbe stato così fantastico. Prima lo conoscevo solo come pilota ma adesso, avendo trascorso del tempo con lui, posso dire che è davvero un ragazzo di alto livello” ha dichiarato a Ziggo Sport l’olandese, convinto che il messicano non debba essere considerato un semplice gregario.

“Non mi piace pensarla in questo modo. Alla fine, abbiamo le stesse possibilità. Devi essere rispettato, ovviamente, ma non voglio essere favorito. Non credo di averne bisogno e alla fine non va bene per la squadra se è sempre così. Ovviamente ora sono campione del mondo, ma l’anno prossimo devo ricominciare tutto da capo” ha affermato deciso Verstappen.

