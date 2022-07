Red Bull: Verstappen fa chiarezza sugli aggiornamenti della RB18

14-07-2022 12:52

Per vincere un campionato del mondo, è molto importante anche l’apporto in termini di prestazioni e punti della seconda guida. Punti evidentemente più che conquistati per sé, tolti agli avversari.

Questa è un po’ la filosofia per il gioco di squadra delle scuderie impegnate in F1. Ovviamente, sia Red Bull che Ferrari contano molto sulle rispettive seconde guide. Verstappen cerca aiuto da Perez e Leclerc da Sainz.

Alla luce di quanto successo però nelle ultime settimane, le prestazioni ottenute dal messicano Sergio Perez non sono state in linea con quanto si apsettavano in Red Bull. Dopo un aottimo avvio di stagione infatti, il rendimento è andato piano piano calando, nonostante il secondo posto conquistato a Silverstone. La ragione è subito spiegata: Sergio Perez, pare stia accusando dei problemi di adattamento agli ultimi aggiornamenti portati dalla Red Bull sulla RB18. Lavori e migliorie che secondo molti addetti ai lavori, sono stati programmati e compiuti per agevolare Max Verstappen, impegnato senz’altro più di Perez, nella lotta al titolo mondiale.

Max Verstappen non ci sta e ha voluto smentire categoricamente queste voci.

“Il nostro obiettivo insieme ai tecnici e meccanici è quello di rendere la macchina sempre più veloce, e bisogna adattarsi a qualsiasi tipo di aggiornamento. Questo quantomeno è quello che ho fatto io. Ovviamente ai miei meccanici rivelo cosa mi piacerebbe avere sulla mia vettura, ma è ovvio che gli upgrade non sono progettati esclusivamente per me, parliamo solo di ritmo. Dobbiamo ancora migliorare tanto in qualifica dove non siamo ancora fortissimi: questa cosa non ha solo a che vedere con la macchina, siamo ancora pesanti, dobbiamo lavorarci su e lo stiamo facendo. Ecco perchè durante la gara le cose vanno meglio, perché non si può spingere come in qualifica, e con il serbatoio pieno il problema del peso viene meno”.