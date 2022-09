Red Bull, Verstappen: “Il prossimo anno, attenzione ad Alonso in Aston Martin”

16-09-2022 15:57

Si deve ancora chiudere il campionato del mondo di Formula Uno di questa stagione, che gli sguardi e i ragionamenti vanno già a quello che potrà accadere il prossimo anno.

Fernando Alonso, dopo la firma con l’Aston Martin per il 2023 in cui andrà a rimpiazzare un altro campione del mondo come Sebastian Vettel, destinato al ritiro dalla F1 a fine campionato, ha automaticamente lasciato libero il sedile della Alpine che sta cercando potenziali sostituti del pilota spagnolo.

La scelta fatta da Alonso va nella direzione di credere molto nel progetto del team britannico intenzionato ad investire nel mondo della F1: per poter aumentare il proprio livello di competitività nei prossimi anni è stato fatto una sorta di all in su Alonso che può garantire la giusta esperienza e ancora una buona dose di fame sportiva.

Secondo l’attuale campione delmondo in carica, il passaggio dell’asturiano in Aston Martin non deve in alcun modo esser sottovalutato: “L’Aston Martin è una scuderia che punta al vertice della F1 – ha spiegato il portacolori della Red Bull – sta assumendo molte persone in tanti punti strategici del team. La scelta di Fernando di andare lì è corretta. Per lui e per tutti sarà davvero una sfida ricca di emozioni ed io personalmente terrei d’occhio proprio le prestazioni di Alonso per il prossimo anno”.