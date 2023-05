Red Bull: Vettel al posto di Marko?

Voci dal paddock vorrebbero l'ex pilota nel ruolo dell'ottantenne, ossia dirigente e scopritore di nuovi talenti

16-05-2023 09:37

Sebastian Vettel potrebbe tornare in Formula Uno, ma come dirigente. Nel paddock si rincorrono infatti voci che vorrebbero l’ex pilota al posto dell’ottantenne Helmut Marko, con i colori della Red Bull, a dirigere e a scoprire nuovi talenti. Per ora, però, Vettel sarà in Inghilterra per partecipare al Festival of Speed di Goodwood, dove guiderà le storiche Williams di Mansell (campione del mondo nel 1992) e McLaren 1993 di Ayrton Senna, entrambe alimentate da e-fuel e che fanno parte della collezione dell’ex campione.

Il futuro può attendere, insomma. Ma nessuna porta è chiusa, come si intuisce dall’intervista ai tedeschi della Bild: “Fino a ora sono andato molto bene con la mia decisione di ritirarmi, anche se mi manca soprattutto la competizione e l’eccitazione delle gare. Dopo tanto tempo nel motorsport, però, per la prima volta ho una vita al di fuori delle corse. Mi ci è voluto un po’ per abituarmi, ma adesso mi godo il tempo passato con i miei figli. All’inizio era strano, ma mi sto trovando bene e seguo lo sport con grande interesse”.

Quattro volte campione del mondo, Vettel ha abbandonato il circus dopo 299 Gran Premi. Non rimpiange però di non aver fatto cifra tonda: “Sono molto felice per la Aston Martin, la mia ex squadra. Hanno lavorato duramente negli ultimi anni e quindi è bello vedere che adesso sono in grado di portare a casa qualche trofeo. Quando tornerò come ospite? Ancora non lo so”.