Reggina: 18 positivi al Covid-19

31-12-2021 16:20

Ripresa molto, molto difficile in casa Reggina, dove da qualche ora è venuto fuori un vero e proprio focolaio di casi Covid-19.

Negli ultimi due giorni, il club amaranto ha effettuato i classici cicli di tamponi, riscontrando la positività di diversi componenti del gruppo squadra.

Nella giornata di ieri erano 5 i positivi: oggi, invece, la Reggina ha reso nota la positività di altri 13 elementi, per un totale di 18.

“Reggina 1914 comunica che, al termine del ciclo di tamponi molecolari effettuato giovedì 30 dicembre, sono stati riscontrati altri tredici casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra, che si vanno a sommare ai cinque già comunicati in precedenza, per un totale di diciotto positivi”.

Tutti in isolamento, chiaramente anche il resto del gruppo squadra, per una situazione che verrà valutata di ora in ora.

Domenica 2 gennaio, poi, gli attuali negativi si ritroveranno al Sant’Agata, il centro sportivo amaranto, per effettuare ulteriori tamponi.

“Considerato lo scenario attuale, Il centro sportivo rimarrà chiuso a tifosi ed addetti ai lavori, sia domenica 2 gennaio che nei giorni successivi”.

OMNISPORT