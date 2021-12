Reggina, Bianchi: "Poche chiacchiere e andiamo al sodo"

10-12-2021 12:56

Non è un gran momento quello che sta attraversando la Reggina in queste ultime settimane. La squadra calabrese infatti sembra aver perso lo smalto di inizio campionato dove si era resa protagonista di ottime prestazione guadagnando posizioni importanti in classifica.

Dopo le quattro sconfitte consecutive però, qualcosa pare essersi incrinato, anche se Nicolò Bianchi ha parlato sui canali ufficiali del club analizzando il momento negativo della squadra e difendendo mister Aglietti.

“In un momento simile bisogna fare al 100% quello che chiede il mister, anche se mi dovesse dire di giocare in porta lo fare. Servono poche chiacchiere e andare al sodo. Saranno 17-18 giorni che non passeggio sul Corso Garibaldi. Bisogna anche capire queste cose, che ci sono i momenti in cui una passeggiata va fatta e altri no. Al momento a mio avviso non va fatta. – continua Bianchi – Alessandria? Un’occhiata al calendario l’abbiamo data, ma bisogna guardare una partita alla volta, tutte le energie vanno sul prossimo incontro senza guardare oltre. Siamo incazzati perché i principali protagonisti siamo noi, siamo noi che perdiamo, siamo noi a dover far qualcosa”.

