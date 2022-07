29-07-2022 13:00

Il nuovo bomber del Granillo può essere un ex Serie A. La Reggina sogna in grande per la prossima Serie B e con Pippo Inzaghi in panchina, un tecnico che in serie cadetta ha già fatto vedere grandi cose, pensare a una piazza d’onore nella prossima annata non è così impossibile. Sul taccuino degli amaranto è finito un nome importante che, nei prossimi giorni, potrebbe arrivare in Italia per firmare il proprio contratto.

Federico Santander può di fatto considerarsi un nuovo calciatore della Reggina. Attaccante di peso classe 1991, Santander è reduce dall’esperienza di 4 stagioni al Bologna, dove però le ultime due sono state fortemente condizionate da un lungo infortunio. Dopo 71 presenze e 10 gol in Italia tra Serie A e coppa Italia Santander è pronto a sposare la causa della Reggina, con un biennale di circa 500 mila euro a stagione più bonus. “El Ropero” arriverà in Italia lunedì per mettere nero su bianco il suo passaggio in Calabria.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE