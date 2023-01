Reggina, Filippo Inzaghi: "Mercato? Vogliono restare tutti"

13-01-2023 21:10

Il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha parlato di mercato alla vigilia del match contro la Spal: “Mercato? La cosa più bella che ha questo gruppo è che tutti qui vogliono rimanere. Chi è stato in panchina è il vero artefice della nostra classifica. Come ha detto ieri Taibi che ha già parlato del mercato, io non guardo nulla. Purtroppo è andato via Ravaglia con il quale le cose non sono andate come speravamo, ma gli faccio i migliori auguri perché ha sempre avuto un comportamento esemplare e sono sicuro che farà benissimo. Abbiamo preso Contini, portiere molto bravo. Al resto non penso. Per me è come se non ci fosse il calciomercato”.

“Se la pausa avrà portato benefici lo sapremo solo domani. Abbiamo chiuso il 2022 con tre vittorie e senza subire gol. Dall’altro punto di vista avevamo speso tanto e uno stop può anche essere utile. La squadra si è presentata alla ripresa bene, i ragazzi hanno capito l’importanza di quello che stiamo facendo e abbiamo subito lavorato intensamente. Spero che la squadra riparta da Ascoli dove abbiamo fatto una grande partita e dove abbiamo meritato la vittoria. Giocheremo contro una squadra con un potenziale che non si rispecchia nella classifica che ha adesso”.