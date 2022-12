Reggina – Inter, le formazioni ufficiali

22-12-2022 18:09

Proseguono le amichevoli per l’Inter di Simone Inzaghi che in questo giovedì dà spazio ad una sfida del tutto particolare, quella in famiglia con la Reggina del fratello Filippo.

Per i nerazzurri si rivede dal 1’ Romelu Lukaku pronto a dimenticare l’opaco mondiale e a riprendersi la “sua” Inter, assenti invece Handanovic e Dumfries.

Ecco le formazioni ufficiali del test match

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Bouah, Loiacono, Gagliolo, Giraudo, Majer, Crisetig, Liotti; Ricci, Gori, Ciccerelli. All. F. Inzaghi.

Inter (3-5-2): Onana; Bastoni, Acerbi, Skriniar; Bellanova, Mkhitarhyan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lukaku, Dzeko. All. S. Inzaghi.