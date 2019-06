Report torna su ultrà Juve e 'ndrangheta, polemica sul web

Report-Juventus, ci risiamo. La trasmissione d’inchiesta di Rai3 torna ad occuparsi dei “buchi neri” sul tifo della squadra campione d’Italia ed annuncia un’altra puntata destinata a fare polemica, dopo quella dello scorso ottobre che tanto fece parlare. Su twitter Report ha lanciato il programma scrivendo: “Dopo la riapertura delle indagini sulla morte di Raffaello Bucci, l’ex ultrà morto precipitando da un cavalcavia dell’autostrada dopo aver parlato ai pm dei rapporti tra curva, ‘ndrangheta e Juventus, quali piste stanno battendo gli investigatori?”. Calcio e malavita, di nuovo insieme, per approfondire il caso di Raffaello Bucci, l’ex ultrà della Juve precipitato da un cavalcavia e i suoi legami con la ‘ndrangheta.

LE REAZIONI – I tifosi della Juventus hanno reagito sui social in maniera annoiata. Già la prima inchiesta era stata battezzata come fumo e nulla più. C’è chi si sfoga e dice: “Di nuovo??? Provate in tutti i modi a discriminare la Juve ma rimanete sempre con un pugno do mosche in mano” o anche: “Indagate piuttosto sul fiume di rubli con cui Putin inonda i vostri amici grullonzi…. perché prima o poi questa porcheria salterà fuori….” e infine: “Se non mettete la Juve nei titoli e nelle puntate vi seguono in 580”.

C’E’ ANCHE IL MILAN – Nella puntata di questa sera però ci sarà spazio anche per una vicenda legata ai tifosi del Milan, annunciata con questo tweet: “O ci date i biglietti o vi facciamo prendere milioni di multe. Una storia che si ripete: Milano, sponda rissonera, dove per comandare sulla curva si sparge sangue. Chi ha cercato di uccidere con cinque colpi di pistola, lo scorso 12 aprile, Enzo Anghinelli, un passato da ultrà del Milan, ma nella fazione che ha perso la guerra? Stasera alle 21.20 su RaiTre la nuova inchiesta di Federico Ruffo sulle curve”.

SPORTEVAI | 03-06-2019 12:41