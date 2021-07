Respinto il ricorso del Chievo: Cosenza ripescato in Serie B

Dopo il Consiglio Federale, anche il Collegio di Garanzia del CONI ha espresso il suo verdetto: il Chievo è fuori dal campionato di Serie B 2021/22, respinto il ricorso presentato dal club veneto. Lo riporta ‘Sky Sport’.

Una mazzata in piena regola per i gialloblù che recentemente avevano ufficializzato la nomina del tecnico Marco Zaffaroni, il quale potrebbe ripiegare proprio sulla panchina del Cosenza alla luce della discesa clivense tra i dilettanti.

Grande sospiro di sollievo per i calabresi, ripescati dopo la delusione maturata sul campo per la retrocessione in C, arrivata direttamente e senza passare dai playout in virtù dei nove punti di distacco accumulati dall’Ascoli quintultimo.

La definitiva ufficialità ci sarà nella giornata di martedì, quando il Consiglio della FIGC ratificherà l’esclusione del Chievo e provvederà alla definizione degli organici.

OMNISPORT | 26-07-2021 22:23