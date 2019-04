Restituita l'auto a mamma Zaniolo: il post di Francesca Costa

Mamma Zaniolo aveva lanciato l’appello su Instagram e su Instagram chiude il caso dell’auto rubata. Così va, delle volte. Sottraggono la vettura alla persona sbagliata e il mezzo viene restituito come nulla fosse accaduto. PerNicolò Zaniolo, talento della Roma, il problema di come andare e tornare da Trigoria, dove si trova il centro sportivo giallorosso, si è risolto con un post di Francesca Costa, ormai famosa tanto quanto il figliolo.

In effetti non è il primo caso, almeno quando si parla di furti romani e romanisti di macchine che tornano in possesso dei proprietari. Un episodio simile si verificò quando fu sottratta l’auto a capitan futuro, Daniele De Rossi, il quale se la vide riconsegnata con tanto di bigliettino di scuse allegato.

Meno gentiluomini furono i ladri che sottrassero il suv a Rino Gattuso, anni dopo intercettato in Albania e tornato al legittimo intestatario dopo anni di chilometri accumulati oltre Adriatico.

Celebre il caso poi di Mexes: addirittura l’ex calciatore della Roma e del Milan, all’epoca della sua militanza nella squadra della Capitale, si vide sottratto la sua macchina di ritorno da una serata al ristorante mentre all’interno dormiva, sul sedile posteriore, la figlioletta, Eva. Fortunatamente, bimba e auto furono ritrovati poco distante dall’abitazione dei coniugi Mexes, abbandonata dai ladri come nulla fosse.

VIRGILIO SPORT | 15-04-2019 11:13