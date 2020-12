Retroscena di mercato, ex vicepresidente Palermo: "Dybala era del Napoli"

Clamoroso retroscena di mercato con protagonista Paulo Dybala. L’ex vicepresidente del Palermo Guglielmo Miccichè, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato cosa accadde nell’estate del 2015: “Con Zamparini stavamo già per vendere Dybala al Napoli. Ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andò a Torino”.

Dopo un 2020 amaro con la maglia della Juventus, Miccichè ha lasciato un messaggio al calciatore argentino: “Consiglio vivamente a Dybala di andare al Napoli per il futuro e al Napoli di provare a prenderlo. Troverebbe l’ambiente di cui ha bisogno come il calore della gente e un progetto tecnico con un allenatore bravo come Gattuso”.

OMNISPORT | 29-12-2020 17:30