Reyer, al via il ritiro. De Raffaele: “Approccio la stagione con un grande senso di sfida”

La stagione 2021/2022 della Reyer Venezia è uffcialmente cominciata. La squadra orogranata infatti si è radunata oggi al Taliercio per il primo giorno di lavoro agli ordini di coach De Raffaele il quale, al termine degli allenamenti in programma, ha esternato il suo parere sul roster a disposizione e sugli obiettivi che vedranno impegnati i suoi giocatori durante l’anno.

“Sono molto contento di essere alla guida di questa squadra e di questo gruppo, con rinnovato entusiasmo dopo tanti anni. È motivo di soddisfazione reciproca, per il club e il sottoscritto, perché la conferma dopo tutti questi anni mi inorgoglisce. Approccio quindi questa stagione con un grande senso di sfida, desiderando tirar fuori il massimo dal gruppo” ha esordito il coach livornese.

“Sappiamo che la chimica verrà fuori col tempo, così come servirà tempo per trovare le sinergie, e faremo tutto questo col lavoro. Il club ha messo su un roster rinnovato e ringiovanito, di grande qualità. Abbiamo tanti giocatori che devono essere sviluppati, con notevoli margini da esplorare. Ci vorranno pazienza e tempo per un’identità definita, che partirà ovviamente dalla difesa, perché non posso rinnegare le mie idee. Di certo, possiamo correre di più ed essere più dinamici” ha detto poi De Raffaele commentando il roster 2021/22 con cui Venezia proverà ad essere competitiva su due fronti.

“Abbiamo una squadra pensata per essere completa anche nella prospettiva di una stagione lunga e che ci vedrà impegnati in un campionato italiano di altissimo livello in cui tutti si sono rinforzati e in EuroCup, dove credo che avremo ugualmente le carte in regola per affrontare al meglio la competizione”.

OMNISPORT | 18-08-2021 22:08