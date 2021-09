Reyer Venezia, Casarin: "Possiamo fare qualcosa di importante"

La rocambolesca sconfitta di un punto in semifinale di Supercoppa italiana contro la Segafredo Bologna non toglie alcunchè alla qualità del lavoro estivo per mettere in campo una Reyer Venezia competitiva. Ne è convinto il presidente, Federico Casarin, che al Corriere del Veneto ha parlato del Gruppo, della semifinale persa contro Bologna e dell’importanza del pubblico nei palazzetti.

“Ho visto un gruppo che ha voglia di crescere e che si sta impegnando a fondo, anche se come ovvio ci sono ancora tante cose da mettere a punto, avendo iniziato da soli 35 giorni.”

Il presidente ritorna sulla gara contro la Virtus: “E’ mancato davvero poco, siamo arrivati vicinissimi a conquistare la finale. In ogni caso ­sottolinea Casarin ­questa prima parte di stagione tra ritiro, allenamenti e Supercoppa è stata indubbiamente positiva. C’è molta voglia di lavorare e questa è una delle chiavi fondamentali per raggiungere qualcosa di importante.”

Questione pubblico: si parte con il 35%. “C’è molto ottimismo perché già nella partita successiva si possa salire al 50%. E per metà ottobre, forse si potrà aumentare ancora. Questo è importante per lo sport, per i club, ma anche per i tifosi perché è un chiaro segnale di graduale rientro alla normalità.”

