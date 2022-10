Reyer Venezia: Moraschini pronto a tornare in campo

19-10-2022 13:46

La squalifica di Riccardo Moraschini termina ufficialmente oggi e il giocatore, in estate passato all’Umana Reyer Venezia, è pronto a ripartire. A partire da domenica, il classe 1991, sarà a completa disposizione della sua nuova squadra potendo trovare dei minuti in campionato, contro l’Olimpia Milano.

“Oggi scade ufficialmente la mia squalifica. Finisce qui un anno difficile e assurdo che ho già messo alla spalle. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto di questi mesi. Comincia la mia stagione in maglia Reyer, ci vediamo domenica”. Queste le parole comparse su un post social della guardia di Venezia che non vede l’ora di scendere nuovamente in campo.

Di partite da giocare ce ne saranno molte a cominciare dalla serie A, passando attraverso l’Eurocup fino ad arrivare, chissà alla nazionale, di cui l’azzurro ha fatto parte sino alla fine delle Olimpiadi di Tokyo.