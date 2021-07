Riapertura palazzetti, l'appello di Gandini

L’effetto domino è servito.

Mentre i presidenti della Serie A di calcio sono pronti a ribellarsi alla decisione del Governo di far ricominciare il prossimo campionato con solo il 25% della capienza degli impianti, puntando a riempire completamente gli stadi fin dall’avvio della stagione, anche il basket chiede condizioni più favorevoli in vista del prossimo campionato.

Intervistato da Il Resto del Carlino, il presidente della Lega Serie A Umberto Gandini ha espresso il punto di viste e le richieste dei club: “Abbiamo bisogno di conoscere al più presto quali direttive seguire. All’inizio del campionato non manca tanto. Tra qualche settimana le squadre cominceranno a ritrovarsi per la preparazione e dobbiamo sapere in anticipo come muoverci”.

“L’ideale sarebbe ripartire con almeno il 50 per cento di capienza – ha aggiunto Gandini – In questa battaglia siamo insieme al volley”.

L’obiettivo è migliorare i numeri degli ultimi playoff: “Bisognerebbe ripartire almeno dai numeri che avevamo nei playoff. Ma si potrebbe fare ancora meglio, perché non dobbiamo dimenticare che c’erano delle deroghe. Dal primo luglio siamo tornati alle normative che parlano di 1.000 persone negli stadi e 500 nei palazzetti”.

OMNISPORT | 15-07-2021 08:55