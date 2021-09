Ribery sempre più vicino alla Salernitana, Fabiani: "Stiamo lavorando"

Sembrava pura utopia, ma in queste ultime ore si sta facendo sempre più probabile il passaggio dell’ex Bayern Monaco e Fiorentina Franck Ribery alla neo promossa Salernitana. Mariano Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

“Ribery vicino alla Salernitana? Come direbbe qualcuno: “Stammo ‘nguaiati (ride, ndr.), si commenta da solo, ma il matrimonio si fa in due. Noi l’idea ce l’abbiamo. Ci vorranno dei giorni per concludere questa operazione. Non è un problema economico, ma soltanto di fattibilità. Frank a Salerno sarebbe un colpo come Maradona a Napoli. La Salernitana è interessata a questa situazione tecnica suggestiva, ma c’è bisogno anche dell’ok del calciatore e del suo entourage. Simy grande colpo? Non c’è soltanto lui nella nostra squadra, ci sono anche altri calciatori meno conosciuti nel palcoscenico italiano, lo stesso Coulibaly è un elemento importante. Bonazzoli anche, un altro grande calciatore che ha i colpi del campione e può consacrarsi in azzurro. A Bologna abbiamo pagato l’inesperienza”.

