Ricaduta muscolare: Belotti si ferma ancora

19-04-2022 19:01

Ancora un contrattempo per la tormentata stagione di Andrea Belotti.

Il capitano del Torino, il cui futuro in granata è tutto da scrivere in vista della scadenza del contratto fissata al prossimo 30 giugno, è stato sottoposto agli accertamenti strumentali del caso dopo l’infortunio muscolare subito durante la partita contro la Lazio.

Il Gallo, uscito all’intervallo, ha riportato un’elongazione al bicipite femorale sinistro. L’assenza dai campi sarà di almeno due settimane: finale di stagione fortemente compromesso, quindi, ma il centravanti potrebbe tornare in campo per le ultime due partite di campionato. Belotti, autore di appena cinque gol in campionato, era già rimasto vittima di un infortunio analogo a novembre, rientrando in campo solo a febbraio.

