Riccardo Montolivo: addio al veleno al Milan

Riccardo Montolivo ha scelto i social per un amaro sfogo all’indirizzo della dirigenza del Milan ma – prendendo in esame il fatto che non abbia mai visto il campo – anche di Gennaro Gattuso, tecnico dei meneghini nell’ultima stagione, che si è chiusa con l’ennesima estromissione dalla Champions League.

“7 stagioni con questa gloriosa maglia, 4 anni con la fascia di Capitano al braccio … poi… Mi hanno tolto la fascia e non ho fiatato. Non ho potuto fare 1 solo minuto in campo e non ho fiatato. Non ho avuto la possibilità di salutarvi nel mio stadio e non ho fiatato. Tutto questo fiato risparmiato lo uso per urlare GRAZIE TIFOSI ROSSONERI, grazie da un Capitano e un uomo ferito, ma che continuerà ad andare a testa alta, consapevole di aver fatto sempre ed in ogni ambito il proprio dovere da professionista. Le ferite si cicatrizzano, l’amore per la maglia rimane per sempre…Forza Milan“, ha scritto il centrocampista bergamasco.

“Ho la fortuna di avere a disposizione giocatori che mi seguono. Li ringrazio, a partire da Montolivo che non ha mai giocato eppure mi porta rispetto”, aveva detto Gennaro Gattuso a inizio marzo. A gennaio, invece, a quanto sembra l’ex atalantino aveva ricevuto un paio di proposte dalla Cina ma le aveva rifiutate preferendo rimanere a Milano.

Oltre a Montolivo, lasceranno il Milan perché in scadenza di contratto José Mauri, Ignazio Abate, Cristian Zapata e Andrea Bertolacci. In partenza anche Ivan Strinic, a rischio taglio pure Laxalt. Addio a Tiemoue Bakayoko, che non sarà riscattato dal Chelsea per 35 milioni di euro, Mattia Caldara è intoccabile ma le sue condizioni sono da verificare dopo l’ennesimo infortunio: servirà un sostituto in più in difesa. Resta Lucas Biglia, che ha il contratto in scadenza nel 2020: il centrocampista argentino rimarrà a Milano anche senza un nuovo accordo per un prolungamento fino al 2021.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 16:33