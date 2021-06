Richie Porte vince il Giro del Delfinato. ultima tappa a Padun

A Les Gets secondo arrivo in salita consecutivo e secondo successo di fila per distacco per l’ucraino della Bahrain Victorious Mark Padun che trionfa con 1’36” di vantaggio sul danese della Jumbo-Visma Jonas Vingegaard che batte in volata l’austriaco della Bora-Hansgrohe Patrick Konrad. Il gruppo dei migliori arriva a 2’10” e il 35enne australiano della Ineos Grenadiers Richie Porte trionfa per la prima volta nella durissima corsa a tappe francese con 17 secondi di margine sul lkazako della Astana-Premier Tech Alexey Lutsenko e 29 sul britannico suo compagno di squadra Geraint Thomas.

OMNISPORT | 06-06-2021 15:19