Ricordate la lista di Paratici al ristorante?

Aveva fatto molto scalpore a gennaio il grande scoop del quotidiano Il Tempo a proposito di una lista che il dirigente bianconero Paratici avrebbe diementicato in un ristorante milanese. Su quella lista che aveva trovato un tifoso c’erano segnati alcuni nomi di calciatori con di fianco il relativo prezzo di mercato. La Juventus ovviamente aveva smentito tutta la questione, ma a distanza di sei mesi c’è più di un motivo per credere che in realtà fosse tutto vero.

Tutti vicini alla Vecchia Signora – Se si leggono i nomi infatti è sorprendente notare che effettivamente sono tutti calciatori che sono molto vicini a diventare bianconeri. Demiral del Sassuolo ad esempio, che può considerarsi virtualmente a Vinovo, oppure Romero del Genoa. Non mancano neppure i giovani obiettivi come Szobozslai, centrocampista che la Juventus potrebbe acquistare in sinergia con il Genoa, ma sono altri i nomi altisonanti. La Juventus infatti ha in pugno Chiesa, segue molto da vicino Zaniolo, e avrebbe fatto un tentativo per Milinkovic Savic, tutti presenti in lista.

E le cessioni? – Non soltanto i giocatori in entrata a conferma del fatto che l’elenco è tutt’altro che campato in aria. Sul foglietto infatti il nome del serbo della Lazio è scritto sotto a quello di un calciatore che invece è attualmente nella rosa juventina. Si tratta di Miralem Pjanic, per quello che potrebbe essere un vero e proprio avvicendamento. Manco a farlo apposta il bosniaco è considerato uno dei gcoatori sacrificabili in questa finestra di mercato.

SPORTEVAI | 08-06-2019 11:36