La Juventus punta forte sul ricorso per annullare la penalizzazione di 15 punti. Saranno ben 4 gli avvocati difensori. Aggiunti Angelo Clarizia e Nino Paolantonio. Scopriamo chi sono

09-02-2023 10:57

Il calciomercato di gennaio è stato avaro di operazioni, specie in entrata, in casa Juventus con la sola cessione di McKennie al Leeds. I rinforzi arrivano eccome sul fronte legale. Al momento quello più importante per il club bianconero impegnato con tutte le forze per ridurre al minimo, nella migliore delle ipotesi cancellare, le perdite sui vari fronti dell’inchiesta Prisma, a cominciare dal processo sportivo.

In vista del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni infatti la Juve ha aggiunto due nuovi legali al pool della difesa. Si tratta degli avvocati Angelo Clarizia e Nino Paolantonio che vanno ad aggiungersi ai legali nominati precedentemente Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio.

Una Juve a forza 4 per il ricorso

L’obiettivo è uno ed uno solo: ridare alla Juventus di Max Allegri i 15 punti tolti causa penalizzazione per la questione plusvalenze. Per questo motivo il club bianconero è intervenuta sul mercato dei legali, se volessimo usare un parallelismo calcistico, rinforzando dunque il team di avvocati che la difenderà davanti al Collegio di Garanzia del Coni. Saranno infatti 4 e non più due i professionisti che presenteranno istanza di annullamento della sentenza del -15. Ai già nominati avvocati Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio si sono aggiunti due noti amministrativisti: il professor Angelo Clarizia, ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza di Roma, e Nino Paolantonio, ordinario di diritto amministrativo a Tor Vergata a Roma.

Ricorso Juve, chi sono i nuovi avvocati: Angelo Clarizia

L’avvocato Angelo Clarizia è laureato presso la Facolta di Giurisprudenza dell’Universita degli studi di Roma “La Sapienza”, nell’anno accademico 1968/69; vincitore di borse di studio dell’Istituto “Luigi Sturzo” e del C.N.R. e diplomata presso la scuola di perfezionamento in Scienze Amministrative presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, ha partecipato a numerose ricerche finanziate dal C.N.R. e dal Ministero dell’Università ed è avvocato con iscrizione all’Alba professionale dal 1973 e cassazionista dal 1984.

Oltre a tutta una serie di altri titoli accademici e ruoli ricoperti, nell’ambito dell’attivita professionale si è dedicato in particolare a consulenze e controversie in materia di contratti pubblici, diritto della concorrenza, ambiente, rifiuti, servizi idrici, provvedimenti di Autorità indipendenti, sempre in stretta interdipendenza con i profili comunitari, nei confronti di soggetti pubblici e privati.

Ricorso Juve, chi sono i nuovi avvocati: Nino Paolantonio

L’avvocato Nino Paolantonio è nato a Chieti il 28.9.1965. Si è laureato in giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma il 15 marzo 1989 con tesi in diritto amministrativo dal titolo “L’aggiudicazione nella teoria dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione”, con il voto di 110/110 e lode. Anche nel suo caso oltre ad avere tutta una serie di titoli accademici maturati in anni di attività, concorsi vinti e quant’altro, esercita la propria attività professionale nel settore del diritto amministrativo. È stato relatore in decine di convegni ed incontri di studio su varie tematiche del diritto amministrativo: dall’impiego pubblico, all’azione amministrativa, al diritto processuale amministrativo, al diritto dei contratti pubblici, all’espropriazione, alla gestione del territorio, alla responsabilità amministrativa, alla tutela del consumatore, alle tecniche di legislazione primaria, ai servizi pubblici. È autore di due monografie e di circa un centinaio di pubblicazioni tra note a sentenza, saggi e contributi in opere.