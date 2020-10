Riecco Bernardeschi: si allena parzialmente in gruppo

La Juventus ritrova Federico Bernardeschi. A distanza di un mese dall’infortunio che lo ha fermato mentre si trovava con la Nazionale, l’esterno della Juventus è tornato in gruppo.

L’ex Fiorentina aveva rimediato un problema muscolare con gli azzurri e ha dovuto saltare le prime partite di campionato dei bianconeri. Oggi invece è tornato ad allenarsi coi compagni.

Nella seduta pomeridiana, il classe 1994 ha lavorato parzialmente in gruppo, come fa sapere la Juventus sul proprio sito ufficiale. “Continua nel periodo di sosta del Campionato la preparazione della Juventus, che si è ritrovata in campo oggi per un allenamento pomeridiano. Il gruppo, come sempre agli ordini di Mister Pirlo, ha lavorato con la palla, focalizzandosi sui possessi, per poi disputare l’ormai consueta partitella. Federico Bernardeschi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Domani la seduta di lavoro è prevista al mattino”.

Bernardeschi con ogni probabilità sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro il Crotone del prossimo 17 ottobre, al rientro dalla pausa per le nazionali.

OMNISPORT | 07-10-2020 20:20