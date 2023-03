Riecco Tissone: l'ex Udinese, Atalanta e Sampdoria giocherà nella Sangiustese

Il centrocampista argentino classe 1986 ha deciso di sposare la causa del club di Eccellenza marchigiana

29-03-2023 14:39

Alzi la mano chi si ricorda di Fernando Tissone. Argentino dagli avi liguri, stabilitosi con la famiglia in Italia a 17 anni, ha indossato – tra le tante – le maglie di Udinese, Atalanta e Sampdoria. Recentemente, dopo qualche esperienza all’estero, si era dedicato alle serie minori nostrane vestendo i colori di Taranto, Paganese e Budoni, club di Eccellenza sarda in cui aveva cominciato la stagione, ritrovando in rosa anche il fratello Cristian.

Ebbene, sempre in Eccellenza, Tissone ha ufficializzato il suo passaggio ai marchigiani della Sangiustese, espressione calcistica di Monte San Giusto, in provincia di Macerata.