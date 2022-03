Rigore Belotti, il retroscena su dialogo Massa-Guida scatena il caos

15-03-2022 08:22

Non si placano le polemiche sul rigore negato al Torino per il fallo di Ranocchia su Belotti nella gara con l’Inter. L’annunciata sospensione per 3-4 partite del duo Guida (arbitro) e Massa (che era al Var) non basta a placare la furia di tifosi ed appassionati. Sui giornali si legge la ricostruzione di quanto avvenuto avvenuto nel VOR di Lissone, ovvero il dialogo via auricolare tra Davide Massa e Fabiano Preti, capo e sottocapo monitor per il match e l’arbitro in campo, Marco Guida.

Massa e Guida convinti che Ranocchia avesse preso il pallone

Gli ufficiali di gara si sono ripetuti tre volte una frase: «Pallone e poi piede». Quanto basta per non concedere ai granata quel rigore che era in realtà netto perché il piede sinistro di Ranocchia colpisce nettamente il piede destro di Belotti, togliendogli l’appoggio e solo dopo sfiora il pallone che si muove poco o appena.

La responsabilità maggiore è di Massa che era al Var

Anche fosse andata come l’ha spiegata Massa, probabilmente non avrebbe cambiato nulla nella valutazione del fallo da rigore ma inchioda soprattutto il Var Marco Guida che sarebbe dovuto intervenire. Le immagini mostrano esattamente il contrario di quanto si sono detti al VOR: c’è prima il piede e poi il pallone.

I tifosi invocano pene severe per gli arbitri

Fioccano reazioni furiose sui social: “Se fosse veramente così, Massa è in malafede e non deve più arbitrare…non puoi dire che ha preso il pallone..non esiste” o anche: “Mettiamo in disparte la malafede, è evidente che se ha visto colpire prima la palla, Massa non ha i requisiti psico-fisici per arbitrare… non ci vede” oppure: “E questo vale un mese di riposo? Cioè fra un mese chi ha visto o comunque detto che Ranocchia ha preso il pallone torna a prendere 5-10mila euro di diaria a partita? 3/4 settimane? Massa da radiazione se ha riferito in quel modo”

Il web è scatenato: “Guida commette un errore però ci può stare perché può essere che non abbia visto il contatto (azione veloce e di mischia)…Però Massa e chi con lui, é ingiustificabile.Anzi dovrebbe rendere motivazioni pubbliche perché abbiamo il diritto di conoscere la verità” e poi: “Allora Massa o deve andare dall’oculista, oppure è in malafede, magari perché voleva danneggiare il suo rivale Guida” e ancora:”Non ho parole. Uno così non può più arbitrare: prima si faccia vedere da un optometrista e poi da un analista” e infine: “A Massa va tolta anche la patente della macchina a sto punto..è un pericolo pubblico”.

