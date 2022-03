Rigore Torino-Inter, decisa la sanzione per la terna arbitrale

14-03-2022 14:53

Ha fatto lungamente discutere l’1-1 con cui è finito il match di ieri sera tra Torino e Inter, squadre che hanno concluso in parità uno scontro che poteva avere ben altro esito.

Polemiche Torino-Inter, il fatto

Col rigore non visto e non assegnato in favore dei padroni di casa infatti, la gara molto probabilmente avrebbe preso tutta un’altra piega.

L’errore commesso al 35’ dall’arbitro Guida (e da Davide Massa al Var) sul contatto in area di rigore tra Belotti e Ranocchia a posteriori ha influito parecchio e, se ai piemontesi non lascerà altro che un grande rammarico, ai due arbitri protagonisti del fattaccio procurerà conseguenze ben peggiori.

Caso Torino-Inter, la decisione di Rocchi

Come anticipato da La Gazzetta dello Sport, per non aver ravvisato l’episodio del fallo da rigore i due fischietti saranno oggetto di uno periodo di stop piuttosto lungo.

Entrambi dovrebbero essere sanzionati con 3-4 turni di pausa dal designatore Gianluca Rocchi, un periodo che permetterà sia a Guida che a Massa di schiarirsi le idee.

Sanzione Massa, il paradosso

In realtà però Massa avrà ben poco tempo per riflettere sull’errore commesso perché, nonostante lo stop inflittogli in Italia, il direttore della sezione di Imperia sarà regolarmente impegnato in Europa.

Costui infatti, come da designazione originale, dirigerà in Champions League l’incontro tra Lille e Chelsea in programma tra due giorni, un match in cui paradossalmente potrà provare a redimersi ma che in ogni caso non gli impedirà di cancellare la sospensione comminatagli da Rocchi.

