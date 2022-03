Inter, le parole di Inzaghi sul rigore negato scatenano il putiferio

14-03-2022 09:23

Molti interisti lo hanno ammesso subito. Quello tra Ranocchia e Belotti era un contatto da calcio di rigore. Del resto, come fai a negare l’evidenza quando si vede nitidamente il piede del difensore nerazzurro che rifila un calcetto sul piede dell’attaccante avversario, determinandone la caduta? Simone Inzaghi lo ha fatto. Il tecnico dell’Inter non ha preso posizione sul contatto che ha messo d’accordo, una volta tanto, tutti i moviolisti.

Inter, Inzaghi glissa sul rigore negato per il Toro

Nel post partita l’allenatore dei campioni d’Italia si è espresso così a proposito del calcio di rigore reclamato dal Torino al 36′ del primo tempo, quando il punteggio era sull’uno a zero e la formazione nerazzurra appariva in difficoltà: “Il rigore per il Torino? Non voglio fare valutazioni, già abbiamo pagato in passato. Mi sembra ci sia anche il tocco sulla palla”. Il riferimento è alle polemiche e alla squalifica rimediata dopo Inter-Juventus. Ma in tanti si aspettavano una risposta diversa, più sportiva.

Inzaghi-Mihajlovic, episodi clamorosi a confronto

Non sono pochi, soprattutto tra i tifosi del Toro, ad aver trovato subito la differenza con l’atteggiamento, decisamente diverso, tenuto da un altro allenatore, Sinisa Mihajlovic, la domenica precedente.

Anche al Dall’Ara i granata si sono visti negare un rigore solare (tocco con la mano di Medel col pallone già in gioco, servitogli dal portiere Skorupski su rimessa dal fondo), ma l’allenatore rossoblu lo aveva ammesso senza difficoltà a fine gara: “C’è un rigore netto per loro, ma non dovrei dirlo”.

Inzaghi difende Guida e Massa: è bufera sui social

La giustificazione di Inzaghi – “Mi sembra ci sia anche il tocco sulla palla” – ha invece scatenato tempeste. “Mamma che piagnone, a parti invertite avrebbe inondato la sala stampa dell’Olimpico Grande Torino“, l’affondo di Fabio. “Inzaghi questa domenica non spiaze niente vero? Scandalosi”, punge Paolo. “Sportività, questa sconosciuta”, la considerazione di una tifosa della Juventus. “Dichiarazioni francamente imbarazzanti, così come quelle sul fatto che l’Inter meritasse di vincere”, il Tweet di Bruno.

