Inter, a Torino il pari arriva in extremis ma esplode la bufera

L’Inter si salva solo al 93’ grazie a Sanchez sul campo del Torino. La formazione di Simone Inzaghi è apparsa per larghi tratti del match in balia dell’avversario riuscendo a costruire delle occasioni importanti sono nella seconda parte dell’incontro. Ma farà discutere e moltissimo il calcio di rigore non concesso ai padroni di casa per un netto contrasto tra Ranocchia e Belotti avvenuto nel corso del primo tempo.

Torino, che polemiche per il rigore negato

Nel corso del primo tempo, con i padroni di casa in vantaggio per 1-0, il Torino chiede un calcio di rigore per un fallo di Ranocchia su Belotti, l’arbitro però decide di non assegnare il tiro dal dischetto e nemmeno di andare all’on field review. Sui social esplode la protesta da parte dei tifosi delle altre contendenti allo scudetto: “Forse successo a noi – scrive Alessandro, tifoso del Milan – mi sarei vergognato. Non c’è un solo motivo per non assegnare un rigore del genere. La conduzione del match è a senso unico. Ma negare quanto accaduto in area lascia semplicemente senza parole”.

Sui social monta la protesta dei tifosi: “E’ un rigore netto – commenta Galassia – in qualsiasi pianeta esistente nell’universo, assurdo che non venga fischiato”. E ancora: “E’ una vergogna non concederlo. Non ci sono giustificazioni di nessun tipo, figuriamoci col Var”. E ancora: “Queste sono le cose che fanno pensare male. Rigore grande come una casa”.

Inter, l’assenza di Brozovic non è una scusa

I tifosi dell’Inter sono letteralmente scatenati dopo il passo falso sul campo del Torino. La squadra di Simone Inzaghi ha dovuto rinunciare a Marcelo Brozovic, uno dei giocatori più determinanti per i milanesi. Ma l’assenza del centrocampista non viene vista come una scusa: “Per provare a fare dei cambi tattici devi avere un allenatore con in tasca più moduli. Invece ormai ci siamo fossilizzati sul 3-5-2 e giochiamo completamente a caso”.

Handanovic di nuovo sotto accusa

A finire sotto accusa è ancora una volta Samir Handanovic. Il portiere sloveno viene indicato da tempo come uno dei punti deboli della squadra nerazzurra e anche la trasferta di Torino non cambia questa prospettiva: “Nessuno riuscirà a togliermi dalla testa il fatto che ormai viene pagato per giocarci contro”, scrive un tifoso. E ancora: “Prendiamo sempre dei gol al limite del ridicolo. Handanovic imbarazzante nel regalare l’angolo e totalmente fermo con una palla che attraversa l’area piccola”.

