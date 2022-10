15-10-2022 22:39

L’Atalanta batte il Sassuolo in rimonta 2-1 e si regala una notte da prima in classifica, superando al momento il Napoli che però deve giocare domani.

Atalanta-Sassuolo, la Dea pareggia allo scadere del primo tempo

Match divertente nel primo tempo, con l’Atalanta che si rende veramente pericolosa al 14′: il pallonetto di Pasalic davanti Consigli però non sblocca il risultato. La partita si incattivisce un po’ col passare dei minuti e fioccano i cartellini gialli. Al 41′, il Sassuolo sblocca il punteggio: ripartenza degli ospiti che si conclude con il bellissimo gol al volo di Kiriakopoulos. La Dea però reagisce subito e trova la rete nei minuti di recupero: Consigli smanaccia un pallone teso, Soppy è freddo a servire Pasalic che a porta vuota non può sbagliare.

Atalanta-Sassuolo, vittoria Dea e primo posto

Il secondo tempo si sblocca subito con l’Atalanta che ribalta il match: Soppy serve Lookman, che salta Erlic e batte Consigli. Il Sassuolo reagisce e con due tiri da fuori fa paura ai nerazzurri: prima Rogerio sfiora la traversa, successivamente Berardi la colpisce in pieno. All’81’ Hojlund calcia di potenza sul primo palo, trovando la pronta risposta di Consigli. I padroni di casa sfiorano la rete anche all’89’, ma il diagonale di Ruggeri da ottima posizione termina sul fondo. I neroverdi provano a spingere per il pareggio ma il risultato non cambia: alla fine è 2-1 per i ragazzi di Gasperini, che superano al momento il Napoli al primo posto.

Atalanta-Sassuolo, il tabellino

Reti: Kyriakopoulos (S), Pasalic (A), Lookman (A)

ATALANTA: Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic; Muriel, Lookman. A disposizione: Boga, Ederson, Hojlund, Malinovsky, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Rossi, Bertini. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disposizione: Marchizza, Henrique, Harroui, Berardi, Alvarez, Obiang, Ceide, Antiste, Traorè, Pegolo, Ruan, Russo. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Marcenaro di Genova.

Assistenti: Sig. Costanzo di Orvieto e Sig. Passeri di Gubbio.

IV Uomo: Sig. Santoro di Messina.

VAR: Sig. Abisso di Palermo e Sig. Longo di Paola.

Atalanta-Sassuolo, come ha arbitrato Marcenaro

Nel primo tempo, l’arbitro Marcenaro tira fuori diversi cartellini gialli (ben quattro), facendo capire ai giocatori di non fare sconti a nessuno. Gestisce bene il resto della partita, non ci sono episodio dubbi da valutare.

Atalanta-Sassuolo, i migliori e i peggiori

Soppy 7,5 – Regala i due assist per le due reti che consentono alla Dea di vincere.

Pasalic 7 – si sblocca nella notte che regala il primo posto alla Dea.

Lookman 7 – suo il gol vittoria per l’Atalanta.

Toljan 5 – Spesso in ritardo nelle chiusure, uno dei peggiori.

Berardi 6,5 – Torna in campo e fa tremare la Dea, ma la sfortuna non è dalla sua parte e un altro infortunio lo costringe all’abbandono del campo.

Rogerio 5 – Suo l’errore a inizio secondo tempo che costa un gol.