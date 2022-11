17-11-2022 20:22

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Quattro gol in diciannove presenze con la maglia dell’Argentina, per una media di una rete ogni 172 minuti: meno di una ogni due partite complete. Un ritmo che non è ma riuscito a tenere con le maglie di club. All’Inter infatti la media è di 9 gol in 54 apparizioni, delle quali venti dal primo minuto. Insomma, un gol ogni 210 minuti. Sono i numeri del Tucu Correa, che non è mai definitivamente entrato nelle grazie dei tifosi nerazzurri.

Correa, gol e nuovo infortunio

Nell’amichevole disputata ieri dalla sua Nazionale contro gli Emirati Arabi, l’attaccante ha siglato il quinto gol appena entrato, con un destro a incrociare dritto nella rete. Il problema è che, come riportato dai media argentini, al termine dell’incontro il giocatore ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro, lo stesso che lo aveva costretto ai box fino a qualche settimana fa. Un problema che tiene in ansia l’Albiceleste, perché si aggiunge alle non perfette condizioni fisiche di Dybala, Nico Gonzalez, Papu Gomez e Romero.

Inter e Correa, amore mai sbocciato

Ma sullo sfondo resta il suo legame con l’Inter, che non è mai sbocciato veramente: se dovesse disputare un buon Mondiale, naturalmente sarebbe tanto di guadagnato per la società nerazzurra, che allo stesso tempo potrebbe vantare qualche acquirente in più ove mai decidesse di venderlo. Fatto sta che i tifosi nerazzurri, dal canto loro, hanno già preso una decisione alquanto netta. Come Walter: “Potrebbe cambiare il suo futuro. Certo. Lontanissimo dall’Inter, spero”. E Guido ironizza: “Avere fatto un gol agli Emirati Arabi Uniti è veramente un’impresa senza pari”.

Correa, tifosi nerazzurri senza dubbi

Domenico invece si lancia in un’analisi più approfondita: “Correa è un calciatore che 2 partite te le fa da 8 e dici: questo è un fenomeno. Poi ce ne vogliono altre 40 x rifarle e li capisci che è un buon calciatore, con dei colpi ma nulla più. No da top club e titolare insomma”. E Alessandro la butta sull’ironico: “Se gioca 38 partite contro l’Arabia Saudita fa 20 gol a stagione nonostante i classici 3/4 infortuni stagionali”. Come Matteo: “Il gol del 5-0 effettivamente aveva il suo peso“.

Inter, il web “scarica” Correa

Altri invece sono ancora più netti, come Andres: “No. È scarso pure in albiceleste. Inspiegabile la sua presenza, togliendo il posto a Giovanni Simeone o altri”. Come Luca: “Per cortesia!! Che se lo tengano pure a fine mondiali”. E Massimiliano conclide: “Tutto questo casino, per un amichevole vinta contro gli Emirati Arabi”. Francesco senza mezzi termini: “Un indegno”. E Luigi allo stesso modo: “Se andasse a gennaio..”. Mentre Saverio non usa mezzi termini: “Speriamo di venderlo sto bidone”.

Le prossime partite dell’Inter