15-11-2022 11:43

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Uno, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato dei possibili movimenti della rosa nerazzurra a gennaio, spiegando anche la situazione relativa ai rinnovi.

Inter, Marotta annuncia il rinnovo di Dzeko

Mentre non ci sono novità sul rinnovo contrattuale di Milan Skriniar, i cui incontri dovrebbero continuare in questo periodo, il dirigente dell’Inter spiega l’intenzione della società di voler prolungare il rapporto con Edin Dzeko: “Non penso che possa finire come con Perisic, ha dimostrato di voler rimanere con noi e merita il rinnovo, visto che è un grandissimo professionista, molto attaccato alla maglia. Ha il vizio del gol e questa cosa deve essere tenuta in considerazione. Al momento opportuno avvieremo i contatti per il prolungamento. Il nostro desiderio è quello ma poi ci deve essere una volontà esplicita da parte del calciatore”, le parole di Marotta.

Inter, Marotta spiega chi parte

Per quanto riguarda la sessione invernale del calciomercato, Marotta lascia intendere che uno che lascerà quasi sicuramente l’Inter sarà il tedesco Robin Gosens, lontano anni luce dalle ottime prestazioni fornite ai tempi dell’Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, sembrerebbe che Simone Inzaghi abbia comunicato all’ex calciatore della Dea che alla ripresa del Campionato non rientrerà più nei piani tecnici della squadra. Sulla lista dei partenti anche Joaquin Correa.

Inter, Marotta: “Lukaku rimane, per ora”

Anche Romelu Lukaku sembra essere diventato un caso. Il Belga, tornato a Milano per il riscatto personale dopo l’annata in chiaroscuro al Chelsea, non sta rendendo come sperato a causa dei continui infortuni. Per la sessione invernale al momento non dovrebbe partire, ma se le prestazioni non dovessero arrivare, l’Inter non si siederà al tavolo con il Chelsea per trattare il riscatto, anche a causa dell’ingaggio elevato che l’ex United ora percepisce.