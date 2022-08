Rinforzo di sostanza a centrocampo per il Lecce

16-08-2022 10:17

Un vero e proprio colpaccio del Lecce: Mathias Normann è un nuovo centrocampista giallorosso. Arriva dal Rostov, club russo, dopo una stagione in prestito al Norwich in Premier League.

Giocatore di sostanza, ma anche di gran classe, nel 4-3-3 di Baroni andrà a completare il centrocampo con Hjulmand e Bistrovic. La sua valutazione su Transfermarkt si aggira intorno ai 10 milioni di euro, a testimonianza di come il classe 1996 norvegese sia un giocatore molto valido e pronto a far vedere il suo talento anche in Serie A.

Per lui anche 7 gol in carriera e 21 assist in 155 partite ufficiali. Arriva a titolo definitivo, in serata sarà in Salento per sottoporsi alle visite mediche.

