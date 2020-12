Rinnovo Donnarumma, il dettaglio che fa infuriare i milanisti

Il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma è una delle priorità del Milan per questo mercato di gennaio. Il portiere è in scadenza e a breve potrà firmare con un’altra squadra a parametro zero, ma Paolo Maldini sta tentando di tutto per convincere lui e il procuratore Mino Raiola.

Il Milan vuole lasciare andare Antonio Donnarumma

Secondo Nicolò Schira, però, la trattativa si sarebbe arenata su un argomento che già fece parecchio discutere in occasione dell’ultimo rinnovo del portiere rossonero. “La dirigenza del Milan ha manifestato nei giorni scorsi a Mino Raiola l’intenzione di non prolungare il contratto ad Antonio Donnarumma (scade a giugno). Ecco perché la partita relativa al rinnovo di Gigio è diventata ulteriormente al rialzo”, ha twittato Schira.

Il problema principale, dunque, sarebbe il mancato rinnovo del fratello maggiore di Gigio, attualmente in organico con il ruolo di terzo portiere ma con uno stipendio extra-lusso da un milione di euro. Una cifra che Maldini non sarebbe più disposto a spendere: tuttavia nel 2017 fu proprio l’ingaggio di Antonio Donnarumma a convincere Gigio a restare in rossonero.

I milanisti si schierano con la società

Il dettaglio rivelato da Schira genera diversi commenti tra i tifosi rossoneri, molti dei quali si schierano con la società. “Antonio parassita. Vai via”, commenta con asprezza Julz. “Se gli dessero i soldi giusti da terzo portiere non vedo il problema”, scrive Gianpiero, chiedendo di accontentare Raiola ma con un ingaggio inferiore per il maggiore dei Donnarumma.

“Questo sarebbe un errore, è l’unico portiere d’Europa imbattuto da 4 stagioni. 100% clean sheet”, ironizza Ripper, alludendo alle presenze del 30enne, appena 3 in tutte le competizioni.

Per Lucio, invece, il rinnovo di Antonio Donnarumma è un sacrificio da fare pur di trattenere il fratello: “Se serve per rinnovare Gigio e se lui è d’accordo… Se Gigio risente negativamente dell’addio del fratello poi come si fa?”.

SPORTEVAI | 29-12-2020 11:13