Mercato Milan, caos Donnarumma: offerte di Inter e Juventus

Non solo Calhanoglu: il Milan registra un forte rallentamento anche nella trattativa per l’altro pezzo pregiato della rosa in scadenza di contratto, Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’agente del portiere campano, Mino Raiola, sta frenando bruscamente per l’accordo e avrebbe informato Paolo Maldini e Frederic Massara che sarebbero arrivate proposte interessanti da parte di Inter e Juventus.

Il Diavolo nelle scorse settimane ha offerto all’estremo difensore un nuovo contratto da 7 milioni di euro a stagione, il massimo consentito dalle politiche di budget imposte dalla proprietà. I rossoneri non vogliono perdere il giocatore in scadenza il 30 giugno prossimo, e anche lo stesso Donnarumma aveva annunciato nei mesi scorsi la volontà di rimanere.

L’affare va però per le lunghe e la situazione rischia di precipitare se davvero Juventus e Inter piomberanno sul giocatore. Raiola ha fatto sapere ai rossoneri di aver ricevuto proposte informali più alte dell’offerta da 7 milioni del Diavolo, che metterebbe Donnarumma al livello di Zlatan Ibrahimovic nella rosa rossonera.

L’amministratore delegato Ivan Gazidis si era così espresso sulla situazione: “Le discussioni procedono. E poi non c’è nessun dubbio sulla loro professionalità, e questo è importante. Percepisco un ambiente molto positivo. Però vorrei fare una precisazione importante. La nostra è una storia collettiva, non del singolo“, ha detto alla Gazzetta dello Sport.

“Quando i giocatori cantano ‘Pioli is on fire’, il coro non è realmente su Pioli, ma pensano al collettivo. In questa squadra ognuno lotta per l’altro, quando uno fa un errore c’è un grande supporto. Se mi chiedete il segreto di questa squadra, è questo. Difficile parlare solo di individualità”.

OMNISPORT | 28-12-2020 12:21