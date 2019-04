Rino Gattuso non dimentica il Pisa

Il Pisa è in festa per i 110 anni dalla fondazione e un ex illustre come Rino Gattuso non ha perso l’occasione per testimoniare il proprio amore per i colori nerazzurri.

Il tecnico calabrese, sulla panchina dei toscani tra il 2015 e il 2017, con il bilancio di una promozione in Serie B e una retrocessione, ha voluto fare gli auguri al Pisa attraverso un video diffuso dall’Associazione Cento sulla propria pagina facebook: "Mi dispiace non essere con voi per festeggiare i 110 anni della storia del Pisa. Sono stati due anni indimenticabili. Abbiamo sofferto, gioito, pianto. Perché abbiamo anche pianto. E fatto qualcosa di incredibile ma dopo anche passato momenti difficile. Pisa è incredibile perché i bambini già a 4 o 5 anni parlano del Pisa ed è veramente incredibile. Siete stati incredibili, vi porto nel cuore e vi auguro il meglio. In bocca al lupo, vi porterò sempre nel cuore. Un abbraccio grande e sempre forza Pisa".

SPORTAL.IT | 11-04-2019 23:35