Rino Gattuso verso il ritorno in panchina: è corsa a due

La Premier League edizione 2021-2022 potrebbe diventare sempre più italiana. Almeno in panchina.

Dopo il ritorno di Claudio Ranieri, chiamato dal Watford per sostituire lo spagnolo Xisco dopo un disastroso inizio di stagione, sono infatti sempre più forti le voci che vogliono Antonio Conte tra i favoriti per subentrare a Ole Gunnar Solskjaer alla guida del Manchester United, qualora la proprietà dei Red Devils decidesse davvero di esonerare il tecnico norvegese, nel mirino della critica dopo il tracollo interno contro il Liverpool, che ha fatto seguito alla soffertissima vittoria in rimonta in Champions League contro l’Atalanta.

A Old Trafford però la rivoluzione potrebbe slittare, perché a insidiare Antonio Conte c’è anche la candidatura altrettanto prestigiosa di Zinedine Zidane.

Il Newcastle vuole Rino Gattuso

In parallelo, però, un altro allenatore italiano potrebbe sbarcare presto nel campionato più bello e ricco del mondo.

Si tratta di Gennaro Gattuso, che è entrato nella lista della nuova proprietà del Newcastle dopo l’esonero di Steve Bruce.

Come noto i Magpies hanno appena vissuto un chiacchieratissimo passaggio di proprietà con l’avvento della famiglia reale saudita attraverso il fondo Pif. Una svolta destinata a portare in breve tempo il club di St. James’Park ad altissimi livelli e che ha avuto come prima conseguenza quella di far saltare la panchina di Bruce, tecnico esperto, ma ritenuto non all’altezza dei nuovi obiettivi della società.

In casa Newcastle, tuttavia, la volontà sarebbe quella di far partire gli investimenti dalla prossima stagione, vivendo quella attuale come un’annata di transizione. Da qui l’idea di puntare per la panchina su un traghettatore e Gattuso sarebbe tra i favoriti per questo ruolo.

Gattuso e il sogno Premier League

Il tecnico calabrese sta aspettando la soluzione migliore per ripartire dopo l’amara fine dell’esperienza a Napoli, con quel piazzamento Champions perso beffardamente all’ultima giornata e la brevissima avventura alla Fiorentina, durata lo spazio di qualche settimana lo scorso giugno e finita a causa di frizioni con la proprietà su tematiche di mercato.

Gattuso, che ben conosce il calcio britannico per aver militato con profitto nei Rangers Glasgow a inizio carriera, sarebbe entusiasta di accettare la chiamata del Newcastle, convinto di potersi giocare sul campo l’eventuale conferma per la prossima stagione.

Parma, Buffon chiama Gattuso

Su Ringhio però ci sono ache squadre italiane. In Serie A Gattuso, visto spesso a San Siro per vedere il “suo” Milan nel primo scorcio di stagione, è un’idea del Genoa, dove la posizione di Davide Ballardini è in pericolo.

In Serie B invece attenzione all’ipotesi Parma. I ducali stanno deludendo e la panchina di Enzo Maresca potrebbe saltare a breve se non ci sarà un’inversione di tendenza nei risultati. A caldeggiare l’arrivo di Gattuso è il grande amico di Rino Gigi Buffon, tornato al Parma in questa stagione, ma l’ex centrocampista preferirebbe un progetto di un massimo campionato, in particolare all’estero.



