Manchester United, panchina in bilico: spunta il nome di Antonio Conte

25-10-2021 16:11

Naviga in acque molto agitate il Manchester United dopo il pesante 5-0 rimediato in casa contro il Liverpool di Jurgen Klopp, capace di schiantare totalmente le resistenze dei padroni di casa già nel primo tempo grazie alle reti di Salah, Naby Keita e Diogo Jota.

La grande prestazione dei Reds ha messo allo scoperto lo scollamento e le debolezze dei “Red Devils” i cui giocatori, nervosi e affranti dopo il k.o., avrebbero definitivamente sconfessato il proprio allenatore.

La posizione di Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer quindi, perso l’appoggio dello spogliatoio, non avrebbe più il timone della squadra in mano.

Il problema per l’allenatore norvegese è che anche i piani alti della società non sarebbero per nulla contenti dei risultati e della gestione tattica adottata finora, palesando un malumore che nelle prossime ore potrebbe portare ad un importante avvicendamento sulla panchina da lui attualmente occupata.

L’indiscrezione del Guardian

Secondo i meglio informati infatti, i massimi dirigenti del club inglese avrebbero già individuato il successore ideale dello scandinavo passando in rassegna i nomi dei pochi allenatori di livello attualmente liberi sul mercato.

Fra questi, stando a quanto riportato dal Guardian, lo United avrebbe messo al primo posto una vecchia conoscenza del calcio italiano come Antonio Conte, un profilo ritenuto idoneo da Joel Glazer e soci per permettere ai “Red Devils” di rialzare la china.

Il tecnico pugliese, solitamente restio a prendere una squadra in corso d’opera, per il Manchester sarebbe pronto a fare un’eccezione accettando di sedere su una panchina che gli permetterebbe di tornare ad allenare in quell’Inghilterra dove, col Chelsea, tra Premier League e FA Cup è già riuscito a togliersi parecchie soddisfazioni.

L’ex Inter e Juventus non ha avuto ancora contatti diretti col club ma a breve, vista la volontà dello United di invertire immediatamente la rotta, la situazione potrebbe sbloccarsi portando Conte a riabbracciare la lega più spettacolare al mondo.

