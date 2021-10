Cinquina del Liverpool allo United, calci di Cristiano Ronaldo a Jones

24-10-2021 19:36

Adesso per Ole Gunnar Solskjaer si fa dura: molto dura. Perché nell’ultimo periodo le critiche relative al suo Manchester United non sono state poche, né sono bastate le reazioni d’orgoglio in Champions League: e perché, soprattutto, una lezione di calcio come quella che il Liverpool ha messo in pratica a Old Trafford non si vede spesso.

I Reds di Jurgen Klopp hanno letteralmente giocato sul velluto, esaltando una volta in più la qualità del loro gioco e umiliando Cristiano Ronaldo e compagni con una prestazione incredibilmente superiore.

Tanto che dall’intervallo in poi è stato tutto un via vai di tifosi dei Red Devils fuori dallo stadio, spinti a lasciare l’impianto dallo 0-4 maturato nei primi 45′.

Liverpool in vantaggio al 5′ con Keita e avanti per 0-2 al 13′ con Jota. Al 38′ 0-3 di Salah: tutto facile.

Nessuno avrebbe potuto pensare a un risultato simile alla vigilia, nonostante tutto: neanche Cristiano Ronaldo, che al 47′ perde la testa scalciando un avversario e rimediando solo un cartellino giallo, 3 minuti prima dello 0-4, ancora di Salah.

Al 50′ arriva anche lo 0-5, ancora dell’egiziano: il suo è un periodo di forma straripante, tanto da ricevere, nelle scorse settimane, attestati di stima e spinte mediatiche per il Pallone d’Oro da parte di diversi protagonisti del calcio.

Tripletta che significa anche e soprattutto 15 goal in 12 partite tra Premier e Champions.

Ci prova, però, lo United ad accorciare, soprattutto al 52′, siglando una rete con Cristiano Ronaldo, poi annullata per fuorigioco dopo un check del VAR.

E’ al 60′, però, che la partita finisce, quando Paul Pogba, inserito da Solskjaer a inizio ripresa, si fa buttare fuori da Taylor, lasciando i suoi in 10.

Da quel momento in poi giropalla e gestione per un Liverpool che sale a -1 dal Chelsea capolista in Premier League e che regala goal (27 in 9 partite) e spettacolo, e una lezione di calcio impossibile da dimenticare dai rivali di sempre, un Manchester United che in campionato non vince da più di un mese che avrà molto su cui riflettere, soprattutto in panchina.

Questi i risultati delle altre partite di giornata: Brentford-Leicester 1-2, West Ham-Tottenham 1-0.

