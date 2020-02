Serie A, rinviate Juventus-Inter e altre quattro gare

Ora è ufficiale: Juventus-Inter e le altre quattro gare inizialmente previste a porte chiuse sono state rinviate. La comunicazione è arrivata poco dopo mezzogiorno.

La nota della Lega: “Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse come da Comunicato Ufficiale n. 191 del 27 febbraio 2020:

JUVENTUS – INTER

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

UDINESE – FIORENTINA

La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020.

La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020″.

Nella giornata di venerdì il ministro dello sport Vincenzo Spadafora aveva incontrato prima la delegazione della Federcalcio con le leghe, poi il presidente del Coni Giovanni Malagò. Si era definita così la proposta del rinvio che è stata presentata in consiglio dei ministri.

La commissione scientifica del ministero della Salute e le regioni hanno condiviso la decisione e si è dunque arrivati al rinvio.

SPORTAL.IT | 29-02-2020 12:22