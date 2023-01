Ripartenza Olimpia: il ringraziamento speciale di Messina

15-01-2023 21:29

Archiviata l’ennesima notte amara in Eurolega, contro lo Zalgiris, l’Olimpia Milano trova conforto entro i confini nazionali domando al Forum l’insidiosa Tortona, terza forza del campionato.

Il 79-63 finale dà l’idea del dominio dei campioni d’Italia, che chiudono così il girone di andata al comando della classifica in coabitazione con la Virtus Bologna, vittoriosa in volata su Venezia.

Al termine del match contro i piemontesi Ettore Messina non nasconde la soddisfazione per la prova della squadra: “Sono contento della prestazione della squadra, soprattutto a livello difensivo, perché abbiamo retto bene contro un avversario che di solito segna 80 punti a partita. Abbiamo avuto una settimana difficile, ma i ragazzi hanno saputo reagire anche grazie al pubblico che ci ha spinti fino alla fine”.

Poi un’analisi sulla partita, che ha registrato il positivo rientro di Gigi Datome: “Le note positive sono state tante. Siamo stati bravi a cercare Melli in attacco e anche Mitrou-Long ha fatto una buona partita soprattutto nella difesa della palla. Chiudere in testa il girone di andata è importante, anche se in coabitazione”.

Infine una battuta criptica sul mercato in entrata: “Siamo in attesa di capire con certezza i tempi di recupero di Pangos e di Shields. Diciamo che in questo momento ci stiamo guardando attorno”.